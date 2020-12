Europäische Airlines mit Potential

Zyklische Aktien wieder gefragt

Dienstag, 29. Dezember 2020 Lesezeit: 4 Minuten

Die Aussicht auf einen Impfstoff hat zu einer Börsenrally geführt, die sogar die Verlierer dieses Jahres, wie Luftverkehr und Gastgewerbe erreicht hat. Zyklische Aktien werden damit an den Börsen wieder stärker nachgefragt.

Märkte nach ereignisreichen Wochen positiv

Die Aktienmärkte haben äußerst ereignisreiche Wochen hinter sich. So kam es aufgrund der in Europa beschlossenen Lockdowns zu einer Korrektur, gefolgt von einem für den Markt erfreuliches Wahlergebnis in den USA. Die positiven Nachrichten zu Impfstoffen von Pfizer und Moderna sorgten schließlich für ein kurzfristiges Kursfeuerwerk. Die globalen Indizes sind nun trotz einer historischen Rezession sicher im positiven Bereich für dieses Jahr. Gerade die positiven Impfstoffmeldungen sorgten bei den bisherigen Krisenverlierern für einen Aufschwung. Dabei stieg insbesondere bei Aktien aus dem Luftfahrt-, Hotel-, Freizeit-, Getränke-, und Energiesektor die Nachfrage. Bei einigen Aktien der bisherigen Zugpferde aus den Bereichen E-Commerce, Digitalisierung und der Online-Unterhaltung wurden bisherige Gewinne dagegen mitgenommen.

Reiseveranstalter wagen den Neustart

Als eine der ersten Sektoren in der Tourismusbranche wagt der Reiseveranstalter Carnival den Neustart. So hat AIDA Cruises, die deutsche Tochtergesellschaft des weltgrößten Kreuzfahrtkonzerns Carnival in der Weihnachtszeit erstmalig wieder Kreuzfahrten angeboten. Zu den verschiedenen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen gehörten kostenfreie COVID-19-Tests vor der Reise, eine gesicherte An- und Abreise, medizinische Betreuung, Abstandsregelungen und erhöhte Desinfektionsmaßnahmen an Bord sowie geführte Landausflüge.

Auch Reiseveranstalter, wie das finanziell angeschlagene Unternehmen TUI, bereiten sich indes auf die Zeit nach der Pandemie vor. Das Unternehmen geht dabei zurzeit kräftig in Vorleistung. So werden nach unternehmenseigenen Angaben bisherige Kapazitäten für den kommenden Sommer weiter ausgebaut. Mehrere neue Hotels in Europa und den Malediven werden dafür eröffnen. Doch auch auf Sylt wird ein neues TUI-Blue-Hotel eröffnet, da sich nach TUI-Deutschland Geschäftsführer Stefan Baumert der durch die Pandemie ausgelöste Trend hin zum Heimaturlaub im kommenden Jahr fortsetzen werde.

Deutsche Industrie erholt sich

Generell stieg trotz einem weiteren Lockdown in Deutschland die Stimmung in der Wirtschaft im Dezember. Der Einkaufsmanagerindex, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst, kletterte auch im letzten Monat des vergangenen Jahres weiter nach oben. Mit einer Steigerung von 0,8 auf 52,5 Punkten hält sich der Index weiter über der 50 Punkte Marke, was in der Regel ein Signal für Wachstum ist. Besonders die Industrie scheint auf Wachstumskurs zu liegen. So legte das Barometer um 0,8 auf 58,6 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Gestützt wird der Aufschwung weiterhin durch die steigenden Exportumsätze, die von den Unternehmen häufig auf eine stärkere Nachfrage aus China zurückgeführt werden. Das rasche Wachstum führe mittlerweile zu Lieferengpässen und starkem Inflationsdruck im verarbeitenden Gewerbe, sagte Markit-Ökonom Phil Smith. So wuchs Daimlers Absatz in China 2020 zweistellig und überholte dabei den bisherigen Rekordabsatz aus dem Jahr 2019. Auch für dieses Jahr prognostiziert Daimler China-Vorstand Hubertus Troska ein zweistelliges Wachstum bei den PKW-Auslieferungen. China hat dabei die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen bereits zurückgelassen. So geht die Investmentbank Nomura für China 2020 von einem Wachstum von rund zwei Prozent aus. Für die Volksrepublik zwar das wirtschaftlich schwächste Jahr seit drei Jahrzehnten, im Vergleich zu den anderen großen Volkswirtschaften jedoch deutlich stärker. Von dem Wachstum im Fernost könnten dabei nicht nur die Autobauer, sondern fast die gesamte deutsche Industrie profitieren.

Ausgewählte Risiken

Korrelationsrisiko: Multi Aktienanleihen mit Barriere (Worst of): Dieser Typ der Aktienanleihen bezieht sich auf mehrere Basiswerte. Damit ist der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Basiswerte voneinander (sog. Korrelation) wesentlich für die Beurteilung des Risikos, dass mindestens ein Basiswert seine Barriere erreicht. Anleger sollten beachten, dass bei mehreren Basiswerten für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags der Basiswert maßgeblich ist, der sich während der Laufzeit der Wertpapiere am schlechtesten entwickelt hat (sog. Worst-of-Struktur). Das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals ist daher bei Worst-of-Strukturen wesentlich höher als bei Wertpapieren mit nur einem Basiswert.

Marktrisiko: Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

