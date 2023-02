Vontobel Partizipationszertifikat auf CO2-Terminkontrakte – transparent und günstig

CO2-Zertifikate – Hoffnungsträger für den Klimaschutz?

Dienstag, 31. Januar 2023 Lesezeit: 3 Minuten

Die Zeit drängt, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen und die Folgen zu minimieren. Die Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre hat zu einer zunehmenden Erderwärmung geführt, die sich in Form von Naturkatastrophen wie Waldbränden, Überschwemmungen und Stürmen bemerkbar macht. Ein wichtiges Mittel, um die Erderwärmung zu verringern, sind CO2-Emissionsrechte und der Handel von darauf basierenden CO2-Emissionszertifikaten.

Sinn und Zweck von CO2-Zertifikaten

Unser wirtschaftliches System trägt zum Wohlstand bei, produziert aber auch Treibhausgase wie CO2, die hauptsächlich für die Erderwärmung verantwortlich sind. Daher ist es eines der wichtigsten Ziele der Klimapolitik, diese Treibhausgase in der Atmosphäre zu reduzieren. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sollen zu diesen Zielen beitragen. Für Unternehmen gibt es klare Schritte, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, wie zum Beispiel die Vermeidung/Reduzierung von Emissionen bzw. die Kompensation von unvermeidbaren CO2-Emissionen. Um Unternehmen zu ermutigen, umweltfreundlicher zu produzieren, wurde der Emissionshandel eingeführt. Dies gibt ihnen Anreize, ihre Emissionen zu reduzieren und klimafreundlichere Technologien einzusetzen.

Funktionsweise von CO2-Zertifikaten

CO2-Emissionszertifikate verbriefen das Recht, eine festgelegte Menge an Schadstoffen wie CO2 für einen bestimmten Zeitraum auszustoßen. Sie können an Energiebörsen gehandelt werden, wodurch CO2-Emissionsrechte einen Marktpreis bekommen. Um die Klimaziele zu erreichen, ist die Menge an zulässigen CO2-Emissionen begrenzt. Unternehmen benötigen daher eine entsprechende Berechtigung, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Diese Berechtigungen sind ebenfalls begrenzt und sollen langfristig reduziert werden. In Europa müssen Unternehmen, die CO2 ausstoßen „möchten“, über ein CO2-Zertifikat verfügen und nachweisen können, dass ihre Emissionen durch CO2-Zertifikate gedeckt sind. Der Kauf von Zertifikaten führt zu zusätzlichen Kosten für Unternehmen, was sie dazu veranlassen kann, möglichst wenig CO2 auszustoßen, um ökonomisch erfolgreich zu sein.

CO2-Emissionszertifikate für Privatpersonen investierbar machen

Die CO2-Emissionszertifikate könnte auch eine interessante Investitionsmöglichkeit für Anleger darstellen. In der Regel können Investoren in Emissionsrechte über an Terminbörsen gehandelte Futures (Terminkontrakte) investieren. Um Anlegern die Möglichkeit zu geben, an dieser Preisentwicklung teilzunehmen, hat Vontobel verschiedene Zertifikate auf den ICE ECX EUA Future im Angebot, die die Preisentwicklung von CO2-Emissionszertifikaten widerspiegeln. Der ICE ECX EUA Future ist ein Terminkontrakt, der an der International Commodity Exchange (ICE) gehandelt wird. Er basiert auf dem European Union Allowance (EUA), dem wichtigsten CO2-Emissionsrechte-Kontrakt in Europa. Eine Handelseinheit entspricht dabei einer Tonne CO2, die im Rahmen des Europäischen Emissionshandelsssystems (EU ETS) gehandelt werden. Der ICE ECX EUA Future dient als Preisreferenz für den Handel von EUAs und anderen CO2-Emissionsrechten in Europa.

Mit dem Open-End Partizipationszertifikat auf ICE ECX EUA Future an Kursentwicklungen von CO2-Emissionsrechten teilnehmen

Das Partizipationszertifikat auf den ICE ECX EUA Future bietet Anlegern die Möglichkeit, direkt an der Kursentwicklung von CO2-Emissionsrechten teilzuhaben und damit ihre Geldanlage an eine zunehmend wichtige Ressource zu knüpfen. Durch die 1:1-Teilhabe an den Kursentwicklungen von CO2-Terminkontrakten können Anleger von der Entwicklung der Märkte profitieren, müssen aber auch das Kursrisiko des Basiswerts und das Emittentenrisiko tragen. Wenn Sie sich für ein Open-End-Produkt entscheiden, sollten Sie zudem den Roll-Over im Auge behalten: Da Terminkontrakte ein festes Verfallsdatum haben, muss der jeweilige Kontrakt als Basiswert für Produkte ohne Laufzeitbegrenzung regelmäßig durch einen länger laufenden Kontrakt ersetzt werden.

Ausgewählte Risiken:

Währungsrisiko: Da die Währung des als Basiswert zugrundeliegenden Index nicht Euro ist und der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in anderen Währungen notieren (z.B. US-Dollar), hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Zertifikats) ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken.

Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Wichtige Hinweise: Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.