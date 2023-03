Cloud-Computing – Motor für Globalisierung, Innovation und Effizienz

Anlegerprofil Privatanleger Institutioneller Anleger

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Die auf den nachfolgenden Internetseiten abrufbaren Informationen richten sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, in der Republik Österreich, im Großherzogtum Luxemburg oder im Fürstentum Liechtenstein haben und dürfen nicht außerhalb dieser Staaten verbreitet oder von außerhalb dieser Staaten zugegriffen werden.

Der Nutzer verpflichtet sich, diese Internetseiten nicht mehr zu nutzen, sobald er sich nicht mehr in den oben genannten Ländern aufhält. In diesem Zusammenhang beachten Sie bitte den unten stehenden Abschnitt „Verkaufsbeschränkungen“.

Diese Internetseiten ermöglichen dem Nutzer einzig den Zugang zu Information zu deren Bereitstellung sich die Bank Vontobel Europe AG, Niederlassung Frankfurt (einschließlich verbundener Unternehmen, „Vontobel“) entschieden hat. Diese Informationen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren dar oder sollten als eine solche ausgelegt werden. Anleger können die auf diesen Internetseiten beschriebenen Wertpapiere nicht von Vontobel direkt, sondern nur über ihre eigene Bank/Intermediär kaufen, zeichnen oder verkaufen.

Die Nutzung dieser Internetseiten begründet keine über diese Nutzungsbedingungen hinausgehende vertragliche Beziehung zu Vontobel. Insbesondere sind die auf diesen Internetseiten dargestellten Informationen nicht als Angebot von Vontobel zum Abschluss eines entgeltlichen oder unentgeltlichen Auskunfts- oder sonstigen Vertrags zu sehen. Durch das Aufsuchen dieser Internetseiten oder den Abruf von hierauf enthaltenen Informationen kommt daher kein Auskunftsvertrag zwischen Vontobel und dem Nutzer zustande.

Weder die Informationen auf diesen Internetseiten noch Auskünfte, welche Nutzer an der Hotline erhalten, beinhalten eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung. Sie berücksichtigen nicht die spezielle Situation des Nutzers, unter anderem im Hinblick auf dessen Kenntnisse über das entsprechende Wertpapier, dessen Anlageziele und Risikoneigung, dessen finanzielle Situation sowie dessen steuerliche oder buchhalterische Positionen. Sie ersetzen nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung vor einer jeden Kauf-, Zeichnungs- oder Verkaufsentscheidung durch Ihre Bank/Intermediär oder einen sonstigen Steuer- oder Finanzberater.

Beanstandungen und Beschwerden des Nutzers bezüglich dieser Internetseiten sind schriftlich an die folgende Anschrift zu richten:

Bank Vontobel Europe AG

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstraße 24

60323 Frankfurt am Main

Deutschland

Auf den Internetseiten angegebene Informationen stellen keine Finanzanalyse dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Der Kauf oder die Zeichnung von Wertpapieren ist mit finanziellen Risiken verbunden. Unter ungünstigen Umständen können sich solche Risiken realisieren und zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Potentielle Anleger sollten den Basisprospekt, die entsprechenden Endgültigen Bedingungen und jeden Nachtrag zum Basisprospekt lesen, um die mit einem Investment in die Wertpapiere verbundenen Risiken zu verstehen. Potentielle Anleger sollten sich vor einer Kauf-, Zeichnungs- oder Verkaufsentscheidung ihre Bank/Intermediär oder sonstige Steuer- oder Finanzberater beraten lassen.

Die auf diesen Internetseiten enthaltenen Kursinformationen sind entweder aus Drittquellen, wie beispielsweise von Finanzinformationsdienstleistern übernommen, oder werden von Vontobel selbst berechnet und sollten nicht herangezogen werden, um zukünftige Werte oder Preise vorherzusagen.

Aktuelle Kurse der Wertpapiere oder der Basiswerte können gegebenenfalls zeitverzögert angezeigt werden. Weitere Kursinformationen, insbesondere Informationen zur früheren Wertentwicklungen des Basiswerts, können Nutzer an der im Prospekt angegebenen Fundstelle zu dem jeweiligen Wertpapier finden. Historische Wertentwicklungen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung des Basiswerts oder der Wertpapiere dar. Zu beachten ist, dass Vontobel keine Gewähr für die Richtigkeit der Kursinformationen übernimmt und Kursinformationen jederzeit korrigiert werden können (siehe zur Ausschluss der Gewährleistung auch den unten stehenden Abschnitt „Keine Gewähr für Inhalte“). Potentielle Anleger sollten sich vor einer Kauf-, Zeichnungs- oder Verkaufsentscheidung ihre Bank/Intermediär oder sonstige Steuer- oder Finanzberater beraten lassen.

Bei sämtlichen Renditeangaben auf diesen Internetseiten, wie etwa Bonus- oder Maximalrenditen, handelt es sich um Bruttorenditen, die anfallende Kosten und Steuern, sofern diese nicht ausdrücklich als durch den Anleger zu tragenden Steuer gekennzeichnet sind, nicht berücksichtigen. Tatsächlich entstehen Anlegern Kosten und Steuern, die die Rendite schmälern. Hierzu zählen beispielsweise Depot oder Transaktionskosten. Wie groß der Einfluss dieser Kosten und Steuern auf die Nettorendite ist, hängt von der Anlagesumme und den tatsächlich beim jeweiligen Anleger anfallenden Kosten und Steuern ab. Potentielle Anleger sollten sich vor einer Kauf-, Zeichnungs- oder Verkaufsentscheidung ihre Bank/Intermediär oder sonstige Steuer- oder Finanzberater beraten lassen.

Für die meisten Anlageprodukte sind auf diesen Internetseiten auf der jeweiligen Produktdetailseite unter der Rubrik „Dokumente“ Produktinformationsblätter abrufbar. Sofern der Nutzer ein Produktinformationsblatt (PIB) oder Basisinformationsblatt (BIB) abruft, ist Vontobel berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Daten des Nutzers (insbesondere IP-Adresse, Provider und Website, von welcher der Zugang erfolgte), den Zeitpunkt des Zugriffs sowie den Inhalt des dem Nutzer übermittelten Produktinformationsblattes zu speichern. Die Speicherung erfolgt zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen sowie gegebenenfalls zur Verwendung im Rahmen von rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Nutzer oder sonstigen Anlegern und Vontobel.

Die Datenschutzerklärung bezieht sich auch auf diese Daten.

Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die Wertpapiere verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten Nutzer, welche den Kauf oder die Zeichnung der auf diesen Internetseiten beschriebenen Wertpapiere in Erwägung ziehen, den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf diesen Internetseiten (siehe Rubrik „Wertpapierprospekte“ und jeweilige Produktdetailseite) veröffentlicht ist und beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass Vontobel von Zeit zu Zeit für Absicherungs- und andere Zwecke Wertpapiere, Waren, Terminkontrakte oder Optionen kauft oder verkauft, oder Positionen (long oder short) in diesen hält, die mit diesen Wertpapieren identisch sind oder mit diesen in Verbindung stehen. Daraus können sich möglicherweise Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere ergeben. Vontobel kann zudem Berechnungsstelle oder Sponsor von Basiswerten sein und als solche Festlegungen treffen, die den Wert der Wertpapiere beeinflussen.

Es ist möglich, dass Vontobel im Zusammenhang mit dem Vertrieb eines Wertpapiers Provisionen an Vertriebspartner zahlt. Solche Provisionszahlungen beeinträchtigen die Ertragsmöglichkeit des Anlegers. Wenn Provisionszahlungen erfolgen, finden Sie Angaben zur Höhe dieser Provisionszahlungen in den jeweiligen Endgültigen Angebotsbedingungen.

Die auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkte dürfen nicht in allen Ländern zum Verkauf angeboten werden und sind in jedem Fall dem Personenkreis vorbehalten, der zum Kauf der Produkte berechtigt ist. Die für bestimmte Produkte geltenden Verkaufsbeschränkungen werden in den jeweiligen Prospekten dargelegt und sollten vom Nutzer sorgfältig gelesen werden.

Insbesondere gelten folgenden Beschränkungen:

Die auf diesen Internetseiten enthaltenen Informationen sind nicht für die USA bestimmt. US-Bürgern (gemäß Definition in Regulation S des US-Securities Act von 1933) und in den USA ansässigen Rechtssubjekten ist der Zugriff auf diese Internetseiten untersagt. Auf diesen Internetseiten bereitgestellte Informationen dürfen nicht in den USA oder anderen Ländern verbreitet oder weitergegeben werden, deren Rechtsvorschriften dadurch verletzt würden. Die hier aufgeführten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem US-Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1933 registriert, und für den Handel mit diesen Wertpapieren wurde keine Genehmigung gemäß dem US-Commodities Exchange Act (Warenbörsengesetz) von 1936 eingeholt. Die Wertpapiere dürfen nicht in den USA, an US-Bürger oder in den USA ansässige Rechtssubjekte verkauft oder diesen angeboten werden.

Die auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkte werden anderen Rechtsordnungen unterstehenden Rechtssubjekten nur angeboten oder verkauft, wenn dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.

Weder die Zurverfügungstellung noch der Inhalt dieser Internetseiten oder andere Services begründen gegenüber den Nutzern Verpflichtungen von Vontobel.

Obwohl diese Internetseiten auf Informationen basieren, die Vontobel für zuverlässig erachtet, und obwohl sich Vontobel um die Aktualität dieser Informationen bemüht, übernimmt Vontobel keinerlei Gewährleistung für die auf diesen Internetseiten enthaltenen Informationen (hiervon unberührt bleiben Bekanntmachungen entsprechend der Emissionsbedingungen der Wertpapiere). Insbesondere übernimmt Vontobel keine Gewährleistung für (a) die Qualität, Richtigkeit, Aktualität, Verfügbarkeit und Vollständigkeit der Daten und sonstiger Informationen auf diesen Internetseiten, (b) die rechtzeitige und inhaltlich richtige Benachrichtigung der Nutzer über das Erreichen angegebener Limits und Schwellenwerte, (c) die zukünftige Fortführung der Bereitstellung von Informationen oder deren Aktualisierung, (d) die Geeignetheit und Angemessenheit der Wertpapiere für den Anleger, (e) buchhalterische und steuerliche Konsequenzen einer Anlage in Wertpapieren und (f) die zukünftige Wertentwicklung der Wertpapiere. Anleger sollten sich vor einer Kauf-, Zeichnungs- oder Verkaufsentscheidung ihre Bank/Intermediär oder sonstige Steuer- oder Finanzberater beraten lassen.

Die auf diesen Internetseiten dargestellten Werte und Preise berücksichtigen nicht die Größe einer Transaktion, d.h. die Größe einer konkreten Transaktion kann zu abweichenden Werten oder Preisen führen. Ferner entsprechen sie möglicherweise nicht dem Wert oder Preis, der auf dem jeweiligen Markt zu dem Zeitpunkt erhältlich ist, zu dem ein Nutzer ein bestimmtes Wertpapier oder eine Währung kaufen oder verkaufen möchte.

Diese Internetseiten enthalten möglicherweise Links zu Internet-Sites, die durch Dritte finanziert und gewartet werden. Vontobel stellt den Nutzern solche Links lediglich als Hilfestellung zum Auffinden anderer Sites zur Verfügung. Vontobel hat die Informationen, Software oder Produkte solcher Sites weder inhaltlich noch technisch überprüft. Entsprechend trifft Vontobel keinerlei Aussagen bezüglich der Inhalte solcher Sites. Ferner übernimmt Vontobel keinerlei Haftung für auf diesen Sites möglicherweise enthaltene technische Fehler oder Viren. Die Tatsache, dass Vontobel den Link zur Verfügung stellt, bedeutet keine Empfehlung oder inhaltliche Bestätigung von Vontobel bezüglich dieser Sites, ihrer Eigentümer oder der für sie verantwortlichen Personen.

Der Inhalt und das Layout der Internetseiten, inklusive der zugrunde liegenden Software, sind urheberrechtlich und in sonstiger Weise geschützt. Die (vollständige oder teilweise) Reproduktion, Übermittlung, Modifikation, Verknüpfung oder Benutzung der Internetseiten für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ohne schriftliche Zustimmung von Vontobel ist untersagt. Downloads und Kopien dieser Internetseiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet und dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachfolgendem Link. Die unter dem Link publizierten Informationen werden durch Vontobel von Zeit zu Zeit aktualisiert und gehen im Zweifelsfall vor.

https://www.vontobel.com/privacypolicy

Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, diese Seite regelmäßig zu besuchen.

Diese Nutzungsbedingungen wurden letztmals am 17. Mai 2018 aktualisiert.

Auf diese Nutzungsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Jeder private Nutzer, der nicht in einem der Staaten ansässig ist, für welche die Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen Anwendung findet oder die dem am 16. September 1988 in Lugano unterzeichneten Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen angehören und dieses ratifiziert haben, und alle gewerblichen Nutzer unterstehen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bedingungen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts in Frankfurt am Main, Deutschland.