ams-OSRAM: Bilanz und Ausblick

Freitag, 5. Mai 2023 Lesezeit: 5 Minuten

Die ams-OSRAM AG, ein dynamisches und zukunftsorientiertes Unternehmen, entstand 2019 durch die Übernahme von OSRAM durch ams. Das Unternehmen hat sich als renommierter Hersteller für Halbleiterbauelemente etabliert und ist einer der weltweit führenden Anbieter von optischen Lösungen mit einem Portfolio an Produkten und Technologien für Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung. Die angebotenen Lösungen finden breite Anwendung in Branchen wie Consumer-Elektronik, Industrie, Medizintechnik und der Automobilindustrie.

ams-OSRAM im Rahmen der Erwartungen im aktuellen Quartal

Im ersten Quartal verzeichnete ams-OSRAM einen bereinigten Gruppenumsatz von EUR 927 Millionen, was einem Rückgang von 21 Prozent zum Vorquartal und 26 Prozent zum Vorjahresquartal entspricht. Die Bruttogewinnmarge blieb mit 29 Prozent gegenüber dem Vorquartal konstant, lag aber unter den 33 Prozent des Vorjahresquartals. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf EUR 50 Millionen oder 5 Prozent des Umsatzes, im Vergleich zu EUR 86 Millionen oder 7 Prozent im Vorquartal und EUR 126 Millionen oder 10 Prozent im Vorjahresquartal. Das bereinigte Nettoergebnis der Gruppe betrug EUR 6 Millionen, im Vergleich zu EUR 29 Millionen im Vorquartal und EUR 102 Millionen im Vorjahresquartal. Damit lag das angepasste verwässerte Ergebnis je Aktie im ersten Quartal bei EUR 0,02 pro Aktie. Der operative Cashflow erreichte im ersten Quartal EUR 162 Millionen, wohingegen der Free Cashflow aufgrund gestiegener Investitionen auf minus EUR 139 Millionen sank. Die Nettoverschuldung lag am 31. März 2023 bei EUR 1,94 Milliarden, was einem Verschuldungsgrad von 2,5 entspricht, gemessen am bereinigten EBITDA. Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. März 2023 auf EUR 861 Millionen, was die angesprochenen höheren Investitionsausgaben widerspiegelt.

Im ersten Quartal zeigte das Halbleiter-Segment von ams-OSRAM, das 59 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe beisteuerte, eine gemäßigte Leistung. Rückläufige Verkaufszahlen in verschiedenen Märkten führten zu einer geringeren Auslastung der Produktionskapazitäten und beeinträchtigten somit die Rentabilität. Kostenreduktionsinitiativen konnten diese negativen Effekte zum Teil ausgleichen. Das Automobilgeschäft innerhalb des Segments verlief entsprechend den Erwartungen, die von einem leichten Rückgang ausgingen, während das Consumer-Geschäft aufgrund einer verminderten Nachfrage im weltweiten Smartphone- und Mobilgerätemarkt nachließ. Das Industrial & Medical-Geschäft entwickelte sich gemischt, wobei einige Produktlinien positivere Beiträge lieferten.

Das Segment Leuchten & Systeme (L&S) steuerte 41 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe bei und wies eine stabile Geschäftsentwicklung auf. Das L&S-Automobilgeschäft verzeichnete insbesondere im Ersatzteilmarkt starke Ergebnisse. Die Entwicklungs- und Industrialisierungsaktivitäten in Bezug auf die führende mikroLED-Technologie von ams-OSRAM werden weiterhin fortgeführt und bilden nach wie vor einen Schwerpunkt bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Investitionen in die nächste Generation der Display-Technologie.

Herausforderndes Folgequartal mit Potential zum Jahresendspurt

Im zweiten Quartal sieht sich ams-OSRAM mit weiteren Herausforderungen in wichtigen Märkten konfrontiert. Trotz einer Stabilisierung der Nachfrage im Automobilbereich und im Industrial & Medical-Geschäft, bleibt die Situation im Consumer-Geschäft angespannt. Für das zweite Quartal erwartet ams-OSRAM einen Gruppenumsatz von EUR 800-900 Millionen und eine bereinigte operative EBIT-Marge von 3 bis 6 Prozent. Obwohl die Prognose für das zweite Quartal eher pessimistisch ist, gibt es Anzeichen für eine Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Die saisonalen Effekte im Smartphonemarkt und eine sich erholende Konjunktur könnten zu einem stärkeren Nachfrageumfeld führen. Angesichts der aktuellen Konjunktur- und Markttrends, ist ams-OSRAM optimistisch, dass die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte besser verlaufen könnte. Das Unternehmen hofft, von einem verbesserten Nachfrageumfeld und möglichen positiven Entwicklungen in den verschiedenen Marktsegmenten zu profitieren.

Produktidee: Aktienanleihe Quanto auf ams-OSRAM AG

Eine interessante Investitionsmöglichkeit gegenüber dem direkten Aktienkauf bieten Aktienanleihen. Investoren können, anstelle die Aktie zu erwerben, in eine Aktienanleihe mit – in diesem Fall ams-OSRAM AG als Basiswert – investieren. Ein Beispiel hierfür ist die Aktienanleihe mit der WKN: VU6XV1, die am 22.12.2023 zur Rückzahlung fällig ist und einen festen Kupon von 20,40 Prozent p.a. bietet. Dieses Produkt zeichnet sich durch einen im Verhältnis zum aktuellen Kurs der Aktie niedrigen Basispreis in Höhe von CHF 4,00 aus. Gleichzeitig erhalten Anlegerinnen und Anleger keine zusätzlichen Erträge (wie z.B. Dividenden) und besitzt keine weiteren Rechte aus dem Basiswert. Da der Referenzpreis des Basiswerts erst am Laufzeitende bewertet wird, haben potenzielle Kursrückgänge unterhalb des Niveaus von CHF 4,00 während der Produktlaufzeit keinen negativen Einfluss auf die Rückzahlung am Laufzeitende, vorausgesetzt die Aktie erreicht am Bewertungstag (15. Dezember 2023) wieder das Kursniveau von CHF 4,00 oder überschreitet dieses.

Zwei Rückzahlungsszenarien:

Die Rückzahlung dieses Finanzprodukts hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts zum Fälligkeitszeitpunkt ab und es gibt zwei mögliche Szenarien:

1. Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag, falls der Kurs der Aktie der ams-OSRAM AG am 15. Dezember 2023 CHF 4,00 entspricht oder darüber liegt.



2. Liegt der der Kurs der Aktie der ams-OSRAM AG am 15. Dezember 2023 jedoch unter CHF 4,00, erhält der Anleger einen Geldbetrag, der direkt von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängt. Die Wertentwicklung errechnet sich aus dem Verhältnis des Referenzpreises am Bewertungstag zum Basispreis. Der Geldbetrag ergibt sich aus dem Nennbetrag multipliziert mit der Wertentwicklung des Basiswerts. In diesem Fall werden die Summe aus Geldbetrag und Zinsen grundsätzlich niedriger sein als der Kaufpreis des Produkts, was zu einem Verlust für den Anleger führt.



In unsicheren Marktphasen, die von erhöhter Volatilität und Kurskorrekturen geprägt sind, können Aktienanleihen eine interessante Anlagemöglichkeit bieten. Sie sind insbesondere für Anleger geeignet, die von zukünftig seitwärts tendierender Märkte oder von leichten Kursrückgängen und einer abnehmenden Volatilität ausgehen.



Eine Aktienanleihe mit niedrigem Basispreis und entsprechender Laufzeit auf die ams-OSRAM AG, könnte in dieser Hinsicht attraktiv wirken. Wenn das zweite Quartal bei ams-OSRAM AG schwächer ausfällt und die Aktie sinkt, hat dies zunächst keine Auswirkungen auf die Rückzahlung, da der finale Bewertungstag am Ende des Jahres maßgeblich ist. In diesem Fall müsste das zweite Halbjahr besser verlaufen, sodass der Aktienkurs wieder über dem Basispreis von CHF 4,00 läge. Aktienanleihen können somit ein ansprechendes Anlageinstrument darstellen, das Anlegern weiterhin attraktive Renditechancen und gleichzeitig durch den niedrigen Basispreis einen gewissen Schutz nach unten gegenüber einer Direktinvestition bietet. Zudem zahlt die Aktienanleihe einen festen Kupon aus.

Ausgewählte Risiken:

Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Wichtige Hinweise: Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.