Zinsen bestimmen weiterhin das Marktgeschehen

Alle Augen richten sich auf Jerome Powell – Was wird Jackson Hole mit sich bringen?

Zwar bemerken viele Sparer den aktuellen Zinsanstieg auf ihren Konten noch nicht allzu sehr, die höheren Zinsen im Vergleich zu den Vorjahren belasten jedoch Kreditnehmer auf privater und unternehmerischer Seite umso mehr. Der Anstieg der Zinsen ist nicht auf Deutschland und Europa beschränkt, sondern vor allem auch in den USA beobachtbar. Doch wer beeinflusst die globalen Zinssätze maßgeblich? Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die amerikanische Notenbank „Federal Reserve“ (kurz FED). Aus diesem Grund verfolgen Marktteilnehmer genau, wenn sich der FED-Chef Jerome Powell zu Wort meldet. Am kommenden Freitag (25.08.2023) ist es wieder so weit. Der Notenbankchef wird sich im Rahmen des Zentralbanktreffens in Jackson Hole womöglich konkret zu dem zukünftigen Kurs der FED äußern.

Die zentrale Rolle der FED

Zu den zwei Hauptzielen der FED gehört die Vollbeschäftigung und die Preisniveaustabilität. Ein Mittel der Steuerung, die sie hierbei anwenden kann, sind die Anpassungen der Leitzinssätze, welche in der Konsequenz auch die Geldmarktzinssätze beeinflussen können. Beim Geldmarktzins handelt es sich um den Zins für die kurz- und mittelfristige Bereitstellung von Liquidität. Daher ist dieser sowohl elementar für Geschäftsbanken, wenn sie sich untereinander Geld leihen als auch für den Endkunden. Die Endkunden, seien es Verbraucher oder Unternehmen, machen ihre Investitions- und Finanzierungsentscheidungen unter anderem davon abhängig, wie hoch das Zinsniveau gerade ist. Bei hohen Zinsen bzw. Finanzierungskosten wird im Allgemeinen der Konsum von Gütern gebremst, bei niedrigen Zinsen hingegen wird er angeregt. So verfügt die FED, so wie jede andere Zentralbank auch, mit der Stellschaube „Leitzins“ über ein wichtiges Mittel, die Inflation zu regulieren. Durch die zentrale Rolle des US Dollars im globalen Wirtschaftssystem wirken diese für die USA bestimmten Maßnahmen jedoch auch über die Landesgrenzen hinweg.

Angesichts der hohen Inflation, welche unter anderem durch das Ende der Pandemie und die geopolitische Lage verursacht wurde, sah sich die FED gezwungen den Leitzins (Federal Funds Target Rate) ab März 2022 anzuheben. Zum damaligen Zeitpunkt lag dieser noch in einer Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent. Nach einer Vielzahl von Anhebungen liegt der Leitzins nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Da sich die Inflation über die letzten Monate jedoch abschwächte, erwarten viele Marktteilnehmer nun ein Ende der Zinserhöhungen.

Was wird von der FED erwartet?

Das nächste Treffen der Federal Reserve findet am Mittwoch, den 20.09.2023, statt. Es ist also noch eine Weile hin bis Jerome Powell wieder entscheiden muss, ob er den Leitzins verändert. Eine Befragung von 110 Ökonomen durch die Nachrichtenagentur Reuters zum nächsten Schritt der Zentralbank kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Rund 90 Prozent der Befragten gingen dabei davon aus, dass die Notenbanker die Federal Funds Target Rate zwischen 5,25 und 5,50 Prozent belassen wird. 80 Prozent meinten, dass es in diesem Jahr zu keiner weiteren Erhöhung der Zinssätze kommen wird. Daten der CME Group deuten ebenfalls auf keine weitere Zinserhöhung im September hin. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung wird mit nur 13,5 Prozent angegeben und ist damit vergleichsweise niedrig (Stand 23.08.2023).

Jerome Powell hatte nach der letzten Erhöhung im Juli offengelassen, ob die Zinsen weiter steigen werden. Da es noch einen Monat bis zur nächsten FED-Sitzung dauert, erhoffen sich Marktteilnehmer aktuelle Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage des Landes, die möglicherweise auf nächste Schritte schließen lassen.

Wie können sich Anleger positionieren?

Ein Finanzprodukt dessen Wert besonders von Änderungen der Leitzinsen beeinflusst wird sind US-Staatsanleihen (engl. US-Treasuries). Allgemein bewegen sich Preise von Anleihen gegensätzlich zu den am Markt bestehenden Zinssätzen. Dies ist mathematisch wie folgt begründet. Eine Anleihe zahlt dem Inhaber an einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt einen gewissen Betrag bestehend aus dem Kupon und dem Nominalwert. Dieser zukünftige Betrag hat bereits heute einen gewissen Wert (Barwert/Preis der Anleihe), den man durch Abzinsung des zukünftigen Betrages mit dem „marktüblichen Zins“ errechnen kann. Erhöht sich nun das Zinsniveau, wird mathematisch der zukünftige Betrag stärker abgezinst und der Barwert sinkt. Der gleiche Mechanismus wirkt auch vice versa. Zusammenfassend gehen also in der Regel steigende Zinsen mit fallenden Preisen für Anleihen und fallende Zinsen mit steigenden Preisen für Anleihen einher. Aus diesem Grund fielen die Preise für US-Staatsanleihen seit Beginn der Zinsanhebungen durch die Federal Reserve. Hierbei ist zu beachten, dass allein eine Änderung in den Erwartungen bzgl. Zinsänderungen und nicht nur eine tatsächliche Änderung des Leitzinses die Preise beeinflussen kann. Aus diesem Grund wird der Rede von Jerome Powell am Freitag von Anleihehändlern wohl besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Vontobel bietet auf Terminkontrakte für 10-jährige US-Staatsanleihen (Bloomberg-Ticker: TY1 Comdty) sowohl Open-End Turbo-Optionsscheine als auch Mini Futures an. Für Anleger, die von künftig steigenden Zinsen ausgehen, könnten Puts bzw. Short Produkte eine interessante Wahl sein, um von möglicherweise fallenden Anleihepreisen zu profitieren. Marktteilnehmer, die ein Ende der Zinssteigerungen und möglicherwiese erste Zinssenkungen erwarten, könnten Calls bzw. Long Produkte in Betracht ziehen.

